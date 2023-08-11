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Юзвак Максим
Законопроекты

Маткапитал могут разрешить использовать на образование матерей

Предлагается расширить возможности использования материнского капитала.
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Предлагается расширить возможности использования материнского капитала (Законопроект № 420340-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Б.А.Чернышов.

Содержание поправок

Согласно законопроекту средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования женщинами в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по данным Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ (март 2020 года), основными факторами, влияющими на отказ от рождения первого или последующих детей, являются отсутствие материальных возможностей (73% женщин и 70% мужчин) и необходимость найти более высокооплачиваемую работу (66% и 69% соответственно).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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