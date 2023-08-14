Применение вычета по НДФЛ на обучение при отсутствии доходов. Разъяснения от Минфина

Понятие «проблема». Определение и разновидности. Часть 1

Выше в статье «Чем порождается задача?» я указывал, что задача порождается проблемой. Кроме того, в разделе 3 я опишу предпосылки появления потребности в повышении ПИТ, которые формируются определёнными проблемами менеджмента. В дальнейшем в разделе 4 я продолжу анализ проблем управления в рамках поиска опять же проблемы, только уже ключевой.