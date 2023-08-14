Применение вычета по НДФЛ на обучение при отсутствии доходов. Разъяснения от Минфина

Рассматривается возможность применения социального вычета по НДФЛ на обучение при отсутствии у налогоплательщика доходов (Письмо Минфина от 26 июля 2023 г. № 03-04-05/70308).
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ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2022 - ссылка
Юзвак Максим
Рассматривается возможность применения социального вычета по НДФЛ на обучение при отсутствии у налогоплательщика доходов.
В 2022 году вступили в силу несколько изменений законодательства, которые временно, на 3 года, меняют порядок учета курсовых разниц. Разберем, как правильно учесть курсовые разницы в 2023 году.
Мосбиржа поделилась итогами июля 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель июльского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню июль с июнем, так проще оценить динамику.
Встретились у нас на Ютуб-канале два налоговых схемотехника... И обсудили вопросы структурирования ресторанного бизнеса, применимости освобождения от НДС в сфере общепита и вообще, какие могут и должны быть деловые цели Дробления бизнеса.
В недавней публикации была затронута тема, что Wildberries навязывают всем партнёрам использовать шаблон претензии от Вайлдберриз, однако продавцы Wildberries вместе с различными адвокатами/юристами по маркетплейсам на основе судебной практики совместно разобрали недавнюю ситуацию с навязыванием направления претензий только по образцу компании.
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Выбор системы налогообложения при торговле на маркетплейсах.
Юридические советы из своей обширной практики по вопросам возмещения убытков, последовательность действий в случае причинения вам убытков в связи с заливом квартиры и во сколько это обойдется (подготовка к суду) — в статье.
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Одним из способов уточнить свои налоговые обязательства, узнать сумму списаний и зачислений на ЕНС, корректность распределения ЕНП в счет оплаты обязательных платежей, является сверка расчетов с бюджетом. Разберем, как в 2023 году проводится эта процедура, в какой срок и что изменилось в текущем году.
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