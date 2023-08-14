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Юзвак Максим
Законопроекты

В состав призывных комиссий предлагают включать депутатов, адвокатов, амбудсменов

Предлагается расширить состав призывной комиссии.
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Предлагается расширить состав призывной комиссии (Законопроект № 421849-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, С.В.Авксентьева, Г.К.Арапов, К.А.Горячева, А.В.Скрозникова, А.О.Ткачев, Г.В.Шилкин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в состав призывных комиссий включаются представитель уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации; представители политических партий, депутаты которых представлены в соответствующем представительном органе муниципального образования; представители некоммерческих организаций, специализирующихся в области защиты прав военнообязанных или военнослужащих.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена принятием закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросам исполнения гражданами воинской обязанности)», в соответствии с которым подавать жалобы в военкоматы будут иметь право только военнообязанные, военнослужащие и их законные представители. Указанный закон предполагает, что адвокаты и юристы не смогут оказывать юридическую помощь гражданам и что именно им запрещено подавать жалобы. Таким образом, граждане будут лишены возможности получить квалифицированную юридическую помощь, что снижает правовую защищенность призывников от недобросовестных действий.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

505 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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