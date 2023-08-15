Практика Верховного Суда по налогам за 1 полугодие 2023. Обзор судебных споров

«И так сойдёт»: почему бизнес не растёт. И что с этим делать?

Бывает так, что все сотрудники от линейного персонала до лиц, принимающих решения, выкладываются на 100%, а дела в компании всё равно идут плохо. В этом материале делимся четырьмя популярными ошибками в управлении и способами их решить.