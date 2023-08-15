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Юзвак Максим
Обзор судебной практики

Практика Верховного Суда по налогам за 1 полугодие 2023. Обзор судебных споров

Рассматривается наиболее интересные налоговые споры за 1 полугодие 2023.
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Рассматривается наиболее интересные налоговые споры за 1 полугодие 2023

Содержание

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам

  • Учет расходов после перехода с УСН на ОСН (Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205).

  • Последствия недействительности сделки (Определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762).

  • Участие контролирующих лиц в налоговом споре (Определения от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370 , 303-ЭС22-22958).

  • Применение нескольких ставок земельного налога к одному участку (Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825).

  • Применение льготной ставки к участку для ИЖС (Определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530).

  • Квалификация здания в качестве офисного (Определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165).

  • Применение адвокатами УСН (Определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144).

  • Учет расходов при ошибке в квалификации (Определение от 23 мая 2023 г. № 306-ЭС22-28213).

  • Уплата налога по незаконному нормативному акту (Определения от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265).

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Доказывание реальности сделки (Определение от 13 января 2023 г. № 309-ЭС22-26556).

  • НДС при оплате бюджетными средствами (Определение от 9 января 2023 г. № 304-ЭС22-24791).

  • Подача декларации до окончания налогового периода (Определение от 1 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25615).

  • Оспаривание контролирующим лицом решения налогового органа (Определение от 9 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-19981).

  • Отсутствие права на применение расчетного метода (Определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849).

  • Обложение подотчетных сумм (Определение от 17 марта 2023 г. № 303-ЭС22-29414).

  • Вычеты по НДФЛ при получении бюджетного финансирования (Определение от 22 марта 2023 г. № 301-ЭС22-28662).

  • Взыскание неосновательного обогащения в виде неуплаченного налога (Определение от 27 марта 2023 г. № 310-ЭС23-1718).

  • Соотношений новых доказательств и вновь открывшихся обстоятельств (Определение от 19 апреля 2023 г. № 305-ЭС20-8962).

  • Последствия расторжения договора (Определение от 5 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-1333).

  • Включение в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости (Определение от 13 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-4512).

  • Налог на прибыль при реализации имущества банкрота (Определения от 13 июня 2023 г. № 309-ЭС22-21122, от 9 июня 2023 г. № 306-ЭС22-24530, 306-ЭС20-14681(12)).

  • Злоупотребление НДС (Определение от 23 июня 2023 г. № 301-ЭС23-9027).

Другие материалы

  • Обзор Писем Минфина по налогам за апрель 2023 - ссылка

  • Налоговые споры за 1 квартал 2023 - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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