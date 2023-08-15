Практика Верховного Суда по налогам за 1 полугодие 2023. Обзор судебных споров

Рассматривается наиболее интересные налоговые споры за 1 полугодие 2023
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Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
Учет расходов после перехода с УСН на ОСН (Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205).
Последствия недействительности сделки (Определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762).
Участие контролирующих лиц в налоговом споре (Определения от 6 марта 2023 г. № 310-ЭС19-28370 , 303-ЭС22-22958).
Применение нескольких ставок земельного налога к одному участку (Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825).
Применение льготной ставки к участку для ИЖС (Определение от 28 марта 2023 г. № 305-ЭС22-27530).
Квалификация здания в качестве офисного (Определение от 9 марта 2023 г. № 305-ЭС22-23165).
Применение адвокатами УСН (Определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144).
Учет расходов при ошибке в квалификации (Определение от 23 мая 2023 г. № 306-ЭС22-28213).
Уплата налога по незаконному нормативному акту (Определения от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265).
Отказные определения судей Верховного Суда
Доказывание реальности сделки (Определение от 13 января 2023 г. № 309-ЭС22-26556).
НДС при оплате бюджетными средствами (Определение от 9 января 2023 г. № 304-ЭС22-24791).
Подача декларации до окончания налогового периода (Определение от 1 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25615).
Оспаривание контролирующим лицом решения налогового органа (Определение от 9 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-19981).
Отсутствие права на применение расчетного метода (Определение от 16 февраля 2023 г. № 305-ЭС22-25849).
Обложение подотчетных сумм (Определение от 17 марта 2023 г. № 303-ЭС22-29414).
Вычеты по НДФЛ при получении бюджетного финансирования (Определение от 22 марта 2023 г. № 301-ЭС22-28662).
Взыскание неосновательного обогащения в виде неуплаченного налога (Определение от 27 марта 2023 г. № 310-ЭС23-1718).
Соотношений новых доказательств и вновь открывшихся обстоятельств (Определение от 19 апреля 2023 г. № 305-ЭС20-8962).
Последствия расторжения договора (Определение от 5 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-1333).
Включение в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости (Определение от 13 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-4512).
Налог на прибыль при реализации имущества банкрота (Определения от 13 июня 2023 г. № 309-ЭС22-21122, от 9 июня 2023 г. № 306-ЭС22-24530, 306-ЭС20-14681(12)).
Злоупотребление НДС (Определение от 23 июня 2023 г. № 301-ЭС23-9027).
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