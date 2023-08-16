Об НДС при оказании услуг по обучению охране труда. Письмо Минфина

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при обучении о консультировании по охране труда (Письмо Минфина от 11 июля 2023 г. № 03-07-11/64513).
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ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2022 - ссылка
Юзвак Максим
Когда вы осознали, что вам нужен сайт, появляется вопрос: а как его создать? К кому-то обращаться или пройти курсы, чтобы справиться своими силами? Варианта у вас три. Расскажу о каждом подробнее.
При пересылке отчетности в госорганы через систему 1С-Отчетность или при использовании ЭДО с деловыми партнерами через 1С-ЭДО, важно обеспечить надежный контроль машиночитаемых доверенностей (МЧД). В конфигурациях 1С предусмотрена возможность использования разных МЧД, которые отвечают законодательству.
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Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при обучении о консультировании по охране труда.
Налоговой инспекции не понравились заявленные компанией вычеты по НДС, что повлекло неуплату налога на круглую сумму. В ходе проверки ИФНС пришла к выводу о взаимосвязи проверяемого общества с тремя транспортными организациями: подконтрольность, фиктивность, необоснованная налоговая выгода.
Если вы не успели купить доллары по 55, то покупать по 100 (да и по 97 или сколько там сейчас) может оказаться уже не так эффективно. Скорее всего, доллар будет расти и дальше, потом будет немного падать, потом снова расти, но когда произойдут ближайшие х2 — сложно сказать, не факт, что очень быстро.
Рассмотрим арбитражное дело по мотивам тематической выездной налоговой проверки.
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Как выстроить эффективное взаимодействие с казахскими партнерами, на что обратить внимание и где можно получить преференции государства при взаимодействии с казахским бизнесом рассмотрим в статье.
Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.
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