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Юзвак Максим
НДС

Об НДС при оказании услуг по обучению охране труда. Письмо Минфина

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при обучении о консультировании по охране труда.
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Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при обучении о консультировании по охране труда (Письмо Минфина от 11 июля 2023 г. № 03-07-11/64513).

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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