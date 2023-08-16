Топ-10 налоговых споров за 2022. Обзор налоговых споров в практике Верховного и Конституционного суда

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за 2022 год
1. Топ-10 налоговых споров за 2022
Содержание
00:00 — Начало.
00:30 — Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса (Дело Сормово — Определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144).
04:15 — Последствия ошибки налогового органа (Дело СВТК — Определение от 23.05.2022 № 306-ЭС21-26423).
07:34 — Привлечение к двойной ответственности (Дело ИП Адонин Евгений Тимофеевич — Определение от 26 августа 2022 г. № 308-ЭС22-1936).
11:36 — НДС при бездоговорном потреблении (Дело Россети Кубань — Определение от 2 февраля 2022 № 305-ЭС21-19369).
15:10 — Принцип соотносимости доходов и расходов (Дело Газпром нефть – Определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287).
18:25 — Обложение дорогостоящих автомобилей (Дело Бэлти-Гранд – Определение от 26 августа 2022 г. № 305-ЭС22-8615)
22:06 - Критерии основного вида деятельности в целях налогообложения (Дело Центр Гагарина – Определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644).
25:45 — Методы учета доходов / УСН при оставлении имущества за собой (Дело Торгово-рыночный центр на Северо-Востоке — Определение от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).
28:42 — Патентная система налогообложения по бытовым услугам (Дело ИП Корчагин, Мисюкевич — Определения от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837, от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659 27837).
31:10 — Проблема раскрытия информации о реальном поставщике (Дело НБС-Групп – Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323).
36:18 — Конец.
2. Конституционные споры по налогам
Содержание
Постановления КС РФ:
Внесудебное взыскание налога с бывшего ИП (Постановление от 23 июня 2022 г. № 26-П).
Амортизация имущества унитарного предприятия (Постановление от 31 марта 2022 г. № 13-П).
Определения Конституционного Суда
Пределы истребования документов вне рамок проверки (Определение от 7 апреля 2022 г. № 821-О).
Выемка документов у контрагента (Определение от 31 марта 2022 г. № 500-О).
Списание задолженности при ликвидации кредитора (Определение от 28 апреля 2022 г. № 1089-О).
Взыскание с адвокатов — военных пенсионеров страховых взносов (Определение от 21 ноября 2022 г. № 3206-О).
Момент возникновения обязанностей по страховым взносам у адвокатов (Определение от 22 сентября 2022 г. № 2099-О).
Применение кадастровой стоимости в отсутствие законодательных условий (Определение от 12 июля 2022 г. № 1717-О, 1716-О).
3. Практика Верховного Суда
Содержание
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам
Включение НДС в убытки (Определение от 31 января 2022 г. № 305-ЭС21-19887).
НДС при бездоговорном потреблении электроэнергии (Определение от 2 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-19369).
Возврат налогов участником налоговой схемы (Определения от 23 марта 2022 г. № 307-ЭС21-17713, 307-ЭС21-17087).
Оценка практики Верховного Суда — Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432.
Льготы по взносам в Севастополе — Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673.
Патент по бытовым услугам — Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837.
Налоговая реконструкция — Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323.
Освобождение от ответственности — Определение от 23 мая 2022 г. № 306-ЭС21-26423.
Начисление процентов при возмещении путем зачета — Определение от 19 мая 2022 г. № 301-ЭС21-24319.
Льготная ставка по участку для ИЖС не зависит от статуса владельца — Определение от 24 июня 2022 г. № 310-ЭС22-2242
Патент применяется в отношении бытовых услуг, заказанных юр.лицами - Определение от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659.
Значение кассового метода по УСН — Определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514.
Последствия по УСН при дроблении бизнеса - Определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481
Исключение данных недействительной электронной декларации — Определение от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274.
Обоснованность одновременного привлечения к ответственности по ст. 119 и 122 НК РФ — Определение от 26.08.2022 № 308-ЭС22-1936 ИП.
Повышенный транспортный налога при отсутствии наименования дорогостоящего автомобиля — Определение от 26.08.2022 № 305-ЭС22-8615.
Ставка по товарам для космоса - Определение от 24 октября 2022 г. № 305-ЭС22-14014.
Принцип соотносимости доходов и расходов - Определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287.
Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса — Определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144.
НДС при определении размера убытков Определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978.
Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса — Определение от 23 декабря 2022 г. № 308-ЭС22-15224.
Освобождение от транспортного налога научной организации — Определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644.
Отказные определения судей Верховного Суда
Недопустимость выемки у взаимозависимых лиц (Определение от 18 января 2022 г. № 306-ЭС21-26327).
Последствия создания налогоплательщиком новых компаний (Определение от 26 января 2022 г. № 306-ЭС21-21905).
НДС по неотделимым улучшениям (Определение от 31 января 2022 г. № 309-ЭС21-27113).
Необоснованность расходов по займу банкроту (Определение от 28 февраля 2022 г. № 305-ЭС21-29685).
НДФЛ при замене трудового договора с директором на договор услуг (Определение от 10 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-28407).
НДФЛ по компенсации за вредные условия труда (Определение от 24 февраля 2022 г. № 301-ЭС21-29271).
Пересмотр дела на основании Письма ФНС от 10.03.2021 по ст. 54.1 НК (Определение от 21 марта 2022 г. № 305-ЭС19-27774).
Учета расходов на сырье, приобретенное у однодневок (Определение от 23 марта 2022 г. № 306-ЭС22-1981).
Квалификация имущества в качестве движимого или недвижимого (Определение от 24 марта 2022 г. № 301-ЭС22-1757).
НДС по неотделимым улучшениям — Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271.
НДФЛ по компенсации за вредные условия труда — Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911.
Учет информации о реальном поставщике — Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580.
Последствия неоткрытия электронной базы — Определение от 6 мая 2022 г. № 305-ЭС22-5757.
Списание расходов по незавершенному строительству — Определение от 23 мая 2022 г. № 305-ЭС22-2646.
Информация для налоговой реконструкции — Определение от 6 мая 2022 г. № 310-ЭС22-6490.
Учет по НДС экономии застройщика — Определение от 10 июня 2022 г. № 309-ЭС22-8367.
Учет Страховым компании НДС по годным остаткам — Определение от 3 июня 2022 г. № 305-ЭС22-7935.
Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика — Определение от 16 июня 2022 г. № 309-ЭС22-4685.
Учет по УСН экономии застройщика — Определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624.
Возврат налога организатором дробления бизнеса — Определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787.
Аналогия в налоговом праве — Определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926.
Учет дохода по недействительной сделке — Определение от 19 августа 2022 г. № 301-ЭС22-13839.
Право на вычет по НДС при переводе контрагента на ОСН — Определение от 25 августа 2022 г. № 309-ЭС22-15668.
Налог на прибыль при погашении долга материнской компанией — Определение от 20 сентября 2022 г. № 305-ЭС22-12778.
Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления — Определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084.
Земельный налог при изменении вида разрешенного использования — Определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924.
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