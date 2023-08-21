Детям участников СВО предложили дать право на бесплатный проезд

Расширение льгот для семей участников СВО. В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в городском транспорте для детей участников СВО.

Расширение льгот для семей участников СВО (Законопроект № 424952-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту право на бесплатный единый проездной документ имеют дети, в возрасте от семи до шестнадцати лет, участников специальной военной операции на территориях, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта предоставит дополнительные меры поддержки семьям граждан, защищающих и освобождающих земли новых субъектов Российской Федерации, - Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.