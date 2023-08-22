Распространение бесплатного горячего питания на всех школьников

Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты Госдумы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, В.В.Сипягин, К.М.Панеш, сенаторы Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.
Содержание предложения
Согласно законопроекту обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее 1 раза в день.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.
Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность.
Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии3
Ирина
Здравая идея в кои то веки. А то эта дифференциация платности в зависимости от возраста и отношения родителей к СВО слегка напрягает.
Но вызывает вопросы жизнеспособность законопроекта за авторством ЛДПР.
Ирина
И вызывает вопросы исполнение, если проект примут. Что сейчас поставляют в школы (по крайней мере у нас в городе), есть можно только если ты до этого дня три ничего не ел, да и то через силу и в следствии необходимости
Ирина
Есть два варианта школьного питания: приготовление на месте реально горячего питания и централизованная поставка остывших лоточков из пищекомбината. А если примут федеральный стандарт на шаурму, то будет третий вариант - ларьки дяди Ашота при школьных столовых.