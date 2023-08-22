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Юзвак Максим
Законопроекты

Распространение бесплатного горячего питания на всех школьников

Предлагается расширить бесплатное предоставление горячего питания в школе (законопроект № 424973-8).
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Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты Госдумы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, В.В.Сипягин, К.М.Панеш, сенаторы Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее 1 раза в день.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.

Многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей показал, что школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность.

Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

507 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип IriEro
    IriEro 27 минут назад

    Ирина

    Здравая идея в кои то веки. А то эта дифференциация платности в зависимости от  возраста и отношения родителей к СВО слегка напрягает.

    Но вызывает вопросы жизнеспособность законопроекта за авторством ЛДПР.

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 20 минут назад

      Ирина

      И вызывает вопросы исполнение, если проект примут. Что сейчас поставляют в школы (по крайней мере у нас в городе), есть можно только если ты до этого дня три ничего не ел, да и то через силу и в следствии необходимости

      • Логотип IriEro
        IriEro 11 минут назад

        Ирина

        Есть два варианта школьного питания: приготовление на месте реально горячего питания и централизованная поставка остывших лоточков из пищекомбината.  А если примут федеральный стандарт на шаурму, то будет третий вариант - ларьки дяди Ашота при школьных столовых.

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