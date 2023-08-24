Ответственность за выгул опасных собак, отмена эвакуации машин инвалидов. Обзор карательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы ответственности граждан

Карательное право за июль 2023

Лишение водительских прав за агрессивное вождение — Законопроект № 395967-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

В Пояснительной записке отмечается, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения. По вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.

Защита машин инвалидов от эвакуации на спецстоянку — Законопроект № 402656-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в отношении транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид», должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где данное транспортное средство не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.

В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что некоторые лица не могут свободно передвигаться без своего транспортного средства, в связи с чем задержание их транспортного средства может повлечь за собой и физические страдания для такой категории граждан. Особенно стоит учитывать, что особенному риску в этом случае подвергаются инвалиды-колясочники с патологией нижних конечностей.

Уголовная ответственность за оправдание и пропаганду экстремизма — Законопроект № 403956-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому уголовной ответственности подлежат лица, оправдывающие и пропагандирующие экстремизм. Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Под пропагандой экстремизма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.

В Пояснительной записке указывается, что в России зафиксирована тенденция оправдания и пропаганды совершения указанных преступлений в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет». Таким образом, массшутинг приобретает статус «модного» движения наравне с криминальной субкультуры «А.У.Е.», в первую очередь, среди несовершеннолетних.

Лишение гражданства РФ, полученного по рождению — Законопроект № 407652-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за совершение преступлений (действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, дезертирство, дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к экстремизму) лицо может быть лишено гражданства РФ, которое было получено им по рождению.

В Пояснительной записке указывается, что реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.

За выгул опасных пород собак без намордника оштрафуют на 30 тыс. рублей — Законопроект № 407944-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому выгул потенциально опасной собаки владельцем либо лицом, осуществляющим выгул собаки, без намордника и поводка — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Конфискация имущества за мелкие взяточничество и коммерческий подкуп — Законопроект № 411567-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мелкие взятки и коммерческий подкуп отнесены к преступлениям, по которым применяется конфискация имущества.

В Пояснительной записке указывается, что очевидно, что систематические мелкие поборы с граждан, осуществляемые должностными лицами, нередко в организованных формах, представляют гораздо большую опасность устанавливаемых разрозненных фактов дачи мелких взяток.

Налоговые новости за июль 2023