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Ответственность за выгул опасных собак, отмена эвакуации машин инвалидов. Обзор карательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы ответственности граждан.
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Ответственность за выгул опасных собак, отмена эвакуации машин инвалидов. Обзор карательного права
фото freepik.com

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы ответственности граждан

Карательное право за июль 2023

Лишение водительских прав за агрессивное вождение — Законопроект № 395967-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

В Пояснительной записке отмечается, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения. По вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.

Защита машин инвалидов от эвакуации на спецстоянку — Законопроект № 402656-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в отношении транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид», должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где данное транспортное средство не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов.

В Пояснительной записке указывается, что необходимо учитывать, что некоторые лица не могут свободно передвигаться без своего транспортного средства, в связи с чем задержание их транспортного средства может повлечь за собой и физические страдания для такой категории граждан. Особенно стоит учитывать, что особенному риску в этом случае подвергаются инвалиды-колясочники с патологией нижних конечностей.

Уголовная ответственность за оправдание и пропаганду экстремизма — Законопроект № 403956-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому уголовной ответственности подлежат лица, оправдывающие и пропагандирующие экстремизм. Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Под пропагандой экстремизма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.

В Пояснительной записке указывается, что в России зафиксирована тенденция оправдания и пропаганды совершения указанных преступлений в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет». Таким образом, массшутинг приобретает статус «модного» движения наравне с криминальной субкультуры «А.У.Е.», в первую очередь, среди несовершеннолетних.

Лишение гражданства РФ, полученного по рождению — Законопроект № 407652-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому за совершение преступлений (действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, дезертирство, дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к экстремизму) лицо может быть лишено гражданства РФ, которое было получено им по рождению.

В Пояснительной записке указывается, что реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.

За выгул опасных пород собак без намордника оштрафуют на 30 тыс. рублей — Законопроект № 407944-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому выгул потенциально опасной собаки владельцем либо лицом, осуществляющим выгул собаки, без намордника и поводка — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Конфискация имущества за мелкие взяточничество и коммерческий подкуп — Законопроект № 411567-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мелкие взятки и коммерческий подкуп отнесены к преступлениям, по которым применяется конфискация имущества.

В Пояснительной записке указывается, что очевидно, что систематические мелкие поборы с граждан, осуществляемые должностными лицами, нередко в организованных формах, представляют гораздо большую опасность устанавливаемых разрозненных фактов дачи мелких взяток.

Налоговые новости за июль 2023

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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