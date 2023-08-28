Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при временном простое амортизируемого имущества (Письмо Минфина от 23 мая 2023 г. № 03-03-06/3/46936).
Начисление амортизации при временном простое. Разъяснения Минфина
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при временном простое амортизируемого имущества.
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