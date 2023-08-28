Начисление амортизации при временном простое. Разъяснения Минфина

Свежие облигации: СОПФ Дом РФ на размещении

Новый флоатер с купоном, привязанным к значению RUONIA от Дом РФ. Давно флоатеры не смотрели, обычно это ОФЗ, но если уж честно, то Дом РФ не менее государственный, чем федеральный займ (или заём?). Первые выплаты будут 13%+, а далее — всё будет зависеть от RUONIA.