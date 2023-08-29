В Госдуму внесли проект о повышении материнского капитала до 1 млн. рублей

Рассматривается предложение по повышению маткапитала (Законопроект № 430335-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, В.А.Кошелев, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание поправок

Согласно законопроекту размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что большинство участников программы (7,9 млн семей) направили деньги на улучшение жилищных условий (внесли первый взнос по ипотеке или погасили уже существующую, купили дом или квартиру, вложились в реконструкцию, достройку дома). Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, необходимо установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер материнского капитала.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.