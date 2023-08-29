Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли проект о повышении материнского капитала до 1 млн. рублей

Рассматривается предложение по повышению маткапитала.
24

Рассматривается предложение по повышению маткапитала (Законопроект № 430335-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, В.А.Кошелев, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание поправок

Согласно законопроекту размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что большинство участников программы (7,9 млн семей) направили деньги на улучшение жилищных условий (внесли первый взнос по ипотеке или погасили уже существующую, купили дом или квартиру, вложились в реконструкцию, достройку дома). Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, необходимо установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер материнского капитала.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

505 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Общество

    Каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тысяч рублей

    Большинство бизнесменов (70%) предпочитают вкладываться в досуг — экскурсии, гиды, прогулки на воде и поездки в соседние города. Больше половины линейных сотрудников тратят на отдых менее 50 тысяч рублей. При этом специалисты и руководители чаще всего расходуют от 50 до 100 тысяч рублей.

    2
    25
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Good news, everyone!⁠⁠ Госдума планирует ужесточить правила для электросамокатов

    Депутаты осенью планируют обсудить ужесточение ответственности за нарушения при езде на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. А вы как относитесь к электросамокатам? У вас они в городе есть? Сами пользуетесь?

    Good news, everyone!⁠⁠ Госдума планирует ужесточить правила для электросамокатов
    1
    25
    Логотип olgachuchumaeva
    olgachuchumaeva
    Обзоры для бухгалтера

    Новые законы осени, которые изменят нашу жизнь. Обзор для бухгалтера

    Друзья, пока мы провожаем лето, радуемся теплым дням и наслаждаемся цветением, грядут изменения в законодательстве, которые коснуться многих из нас.

    Новые законы осени, которые изменят нашу жизнь. Обзор для бухгалтера
    1
    138
    Логотип Такском
    Такском
    Отпуска

    Как заменить отпуск денежной компенсацией

    Замена отпуска денежной компенсацией допускается только в определенных случаях. Разберем, при соблюдении каких условий работник может получить денежную выплату взамен неотгуленных дней ежегодного отдыха, как оформить замену отпуска компенсацией и что нужно учесть при этом.

    Как заменить отпуск денежной компенсацией
    175
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Открылся мониторинг нарушений по чекам и ККТ в личном кабинете ОФД. Как все работает

    Несмотря на ограничения по проверкам, ФНС продолжает контролировать применение онлайн-касс и соблюдение 54-ФЗ. Преимущественно, дистанционными методами. Как в таких условиях обезопасить бизнес от лишнего внимания регулятора по кассовой дисциплине, обеспечить корректность налоговой отчетности и избежать проверок? Грамотно пользоваться инструментами личного кабинета ОФД. Расскажем, как.

    Открылся мониторинг нарушений по чекам и ККТ в личном кабинете ОФД. Как все работает
    87
    Логотип ELMA
    ELMA
    ЭДО в кадровом учете

    Электронные подписи и МЧД в 2023 году: как будем работать

    С 1 сентября 2023 года должен был закончиться переход на КЭП физлиц и машиночитаемые доверенности. Однако право пользования прежними сертификатами продлили еще на год. Рассказываем, как вести кадровый электронный документооборот по новым правилам, и какой окончательный срок для выпуска МЧД.

    Электронные подписи и МЧД в 2023 году: как будем работать
    95
    Логотип natalya_s_08@bk.ru
    natalya_s_08@bk.ru
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Подходит ли вам бухгалтерский аутсорсинг? Сравним все способы ведения бухучета

    Я сравню все способы ведения бухучета: наемный бухгалтер, фрилансер, аутсорсинговая компания. И расскажу, кому точно подойдет бухгалтерский аутсорсинг.

    Подходит ли вам бухгалтерский аутсорсинг? Сравним все способы ведения бухучета
    1
    87
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЭДО

    Как аннулировать неправильный электронный первичный документ в 1С

    В практике часто случается, что в уже готовых и соответствующим образом подписанных документах учета обнаруживаются нестыковки, ошибки, неточности. Такое встречается и в электронном документообороте. Здесь не всегда достаточно исправить недостатки, приходится удалять документ полностью.

    Как аннулировать неправильный электронный первичный документ в 1С
    31
    Читать еще