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Юзвак Максим
Общество

Как в Париже. Запрет электросамокатов во Франции и России

Рассматриваются особенности запрета электросамокатов в Париже и перспективы запрета в России.
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Рассматриваются особенности запрета электросамокатов в Париже и перспективы запрета в России.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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