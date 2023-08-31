Рассматриваются особенности запрета электросамокатов в Париже и перспективы запрета в России.
Как в Париже. Запрет электросамокатов во Франции и России
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Современный бухгалтер читает. Много читает. Я читаю 2-3 часа в день. Новости, письма, комментарии, статьи Налогового кодекса, Гражданский кодекс, профильные законы, судебная практика. Порой кажется, что я больше ничего не делаю, кроме как читаю.
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Рассматриваются особенности запрета электросамокатов в Париже и перспективы запрета в России.
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