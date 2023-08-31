Уклонистов лишат гражданства. Новый законопроект в Госдуме

В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства в случае уклонения от воинской обязанности и мобилизации.

Уклонистов предлагают лишать гражданства (Законопроект № 430354-8).

Автор поправок

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы от КПРФ М.Н.Матвеев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту основанием лишения гражданства является совершение действий, выразившихся в уклонении лица, принятого в гражданство Российской Федерации, от исполнения воинской обязанности, мобилизации, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство Российской Федерации, не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для граждан Российской Федерации, в том числе воинскую обязанность, но при этом получая права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения и т.д.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.