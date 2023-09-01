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Юзвак Максим
Законопроекты

Запрет электросамокатов и ограничение их скорости. Новый законопроект

Предлагается расширить ограничения по электросамокатам.
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Предлагается расширить ограничения по электросамокатам (Законопроект № 430352-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, К.А.Горячева, В.В.Плякин, Г.В.Шилкин, А.М.Хамитов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту муниципальные образования смогут принимать решение об ограничении скорости использования прокатных средств индивидуальной мобильности или установление запрета на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме. В Пояснительной записке указывается, что в последнее время наблюдается увеличение числа случаев агрессивного вождения с использованием прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на пешеходных зонах, парках, скверах.

Обоснование

В соответствии с социологическими опросами, по мнению 81% граждан России, популярность электросамокатов влияет на рост числа аварий. Запрет водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82% граждан, запрет езды на тротуарах и пешеходных зонах поддержали 33%. При этом в текущем законодательстве не предусмотрена возможность региональных или муниципальных органов власти ограничивать использование прокатных электросамокатов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 2 часа назад

    У буржуинов в этом плане запретов работает разум. У нас в РФ и к очень великому сожалению, сей разум затмила жажда наживы, причем весьма легкой и где трудиться ни физически, ни интеллектуально вовсе не надо.

    Но и это еще, как думается, совсем даже не всё, т.к. те кому и принято принимать подобные решения, зачастую и сами оказываются в ожидании персональных интересов от работы подобных компаний. 

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