Выплата на подготовку к учебному году. Новый законопроект

Рассматривается предложение по установлению новой выплаты на подготовку детей к школе (Законопроект № 432056-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев; Сенаторы Российской Федерации Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту проживающий на территории Российской Федерации один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года), имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство Российской Федерации и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года (далее - ежегодная выплата).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.