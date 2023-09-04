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Аренда

Амортизация неотделимых улучшений по истечении договора аренды. Письмо Минфина

Рассматривается порядок начисления амортизации по неотделимым улучшениям при истечении срока договора аренды.
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Рассматривается порядок начисления амортизации по неотделимым улучшениям при истечении срока договора аренды (Письмо Минфина от 13 июля 2023 г. № 03-03-06/2/65824).

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Юзвак Максим

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Комментарии

1
  • Логотип Elena1052008@yandex.ru
    Elena1052008@yandex.ru
    46 минут назад

    Волкова ЕленаГлавный бухгалтер

    А какой срок амортизации указывать для таких неотделимых улучшений? До конца срока договора аренды? Но, тогда вся стоимость спишется, как амортизация и не будет суммы для дальнейших амортизационная отчислений. 

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