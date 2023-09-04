Рассматривается порядок начисления амортизации по неотделимым улучшениям при истечении срока договора аренды (Письмо Минфина от 13 июля 2023 г. № 03-03-06/2/65824).
Амортизация неотделимых улучшений по истечении договора аренды. Письмо Минфина
Юзвак Максим
Комментарии1
Волкова ЕленаГлавный бухгалтер
А какой срок амортизации указывать для таких неотделимых улучшений? До конца срока договора аренды? Но, тогда вся стоимость спишется, как амортизация и не будет суммы для дальнейших амортизационная отчислений.