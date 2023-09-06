Мигрантам хотят запретить работать в такси без российских водительских прав. Законопроект

Предлагается ужесточить требования к трудовым мигрантам, которые занимаются перевозками (Законопроект № 434092-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, А.Н.Свистунов, В.А.Кошелев, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, С.А.Наумов; Сенаторы Российской Федерации Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание предложения

В связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам и увеличением числа иностранных работников и предпринимателей на территории России в области перевозок предлагается внести изменения, которые позволят осуществлять трудовую деятельность, а также оказывать услуги по гражданско-правовым договорам в области перевозок иностранными гражданами только при наличии у них российского водительского удостоверения.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по данным МВД чаще всего виновниками ДТП являются граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. Некоторые видео с такими ДТП попадают в сеть Интернет и вызывают высокий общественный резонанс, так как подобные ситуации демонстрируют, что граждане России не защищены на дороге и подвергаются повышенной опасности в связи с отсутствием адекватного организационно-правового механизма допуска водителей транспортных средств с иностранными национальными водительскими удостоверениями к участию в дорожном движении.

Материалы к законопроекту

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