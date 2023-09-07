Обложение мигрантов, рост штрафа за недоимки. Обзор налоговых событий за август 2023

Зачем юристу вести блог на сайте? Как блог помогает привлечь клиентов

Как правило, сайт выполняет функцию онлайн-визитки: рассказывает о юристе, его опыте и регалиях, описывает услуги. Такие блоки наиболее часто встречаются на юридических сайтах. Однако, чтобы демонстрировать экспертность и быть постоянно "на виду" у интернет-аудитории, этого недостаточно. Для таких целей стоит вести на сайте блог.