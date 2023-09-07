Обложение мигрантов, рост штрафа за недоимки. Обзор налоговых событий за август 2023

Рассматриваются события в налоговой сфере
Содержание:
00:00 — Начало.
00:12 — План.
01:14 — Освобождение уполномоченных по правам ребенка по субъекту от Госпошлины – Законопроект № 430191-8.
02:29 — Увеличение стоимости патента для мигрантов – Законопроект № 415661-8.
04:25 — Повышение штрафа за неуплату налогов и сборов — Законопроект № 416287-8.
06:28 — Повышение штрафа за неуплату взносов на страхование от несчастных случаев — Законопроект № 416298-8.
07:03 — Приостановление отдельных положений налоговых соглашений с недружественными государствами — Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 585.
08:31 — Рекомендации по истребованию документов — Письмо ФНС России от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@.
09:19 — Практика Высших судов по налогам за 2 квартал 2023 — Письмо от 11.08.2023 № БВ-4-7/10353@.
09:57 — Учет доходов по УСН при преобразовании — Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2023 № 302-ЭС23-2531.
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