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Законопроекты

В Госдуме предложили запретить выдачу оружия на 10 лет после получения гражданства

Предлагается установить дополнительные требования по приобретению оружия новыми гражданами.
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Предлагается установить дополнительные требования по приобретению оружия новыми гражданами (Законопроект № 434348-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы от КПРФ М.Н.Матвеев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предусматривается установление дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации, в течение десяти лет с момента приобретения гражданства Российской Федерации, а также не представившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган документов о воинском учете по месту жительства или месту пребывания.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время складывается ситуация, что мигранты сразу после получения российского гражданства оформляют разрешение на оружие без особых ограничений. При этом зачастую указанные лица не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания. Возникает справедливый вопрос: для чего понадобилось оружие?

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Комментарии

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