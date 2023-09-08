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Юзвак Максим
Законопроекты

Льготы для бизнеса, обеспечивающего участников СВО работой

Предлагается относить к социальному бизнес, занимающийся трудоустройством участников СВО и других ветеранов (законопроект № 434785-8).
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Авторы поправок

Законопроект инициировали сенаторы РФ А.В.Кутепов, А.Ю.Брыксин, Д.Н.Ворона, С.С.Геремеев, Э.В.Исаков; депутат Госдумы В.И.Самокиш.

Содержание поправок

Согласно законопроекту предлагается включить в категории социально уязвимых, категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, — возможности полноценной самореализации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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