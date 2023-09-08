Льготы для бизнеса, обеспечивающего участников СВО работой

Авторы поправок
Законопроект инициировали сенаторы РФ А.В.Кутепов, А.Ю.Брыксин, Д.Н.Ворона, С.С.Геремеев, Э.В.Исаков; депутат Госдумы В.И.Самокиш.
Содержание поправок
Согласно законопроекту предлагается включить в категории социально уязвимых, категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать «социальным предпринимателем», лиц, проходивших военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что механизмы возвращения участников СВО к мирной жизни предполагают, в числе прочего, обеспечение возможности трудоустройства после возвращения из зоны СВО, смены сферы деятельности, профессии, — возможности полноценной самореализации.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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