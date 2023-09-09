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Юзвак Максим
Обзор законопроектов

Запрет самокатов, ограничение стоимости парковок, защита гаражей. Обзор водительского права

Рассматриваются законодательный инициативы, связанные с участниками дорожного движения.
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Рассматриваются законодательный инициативы, связанные с участниками дорожного движения.

Водительское право за август 2023

Ограничение стоимости парковок — Законопроект № 423980-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повышение размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации за предыдущий год.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления обоснованных и справедливых платежей за использование парковочных мест, особенно в условиях роста цен на услуги и товары.

Ограничение сноса самовольных гаражей — Законопроект № 425358-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому снос самовольной постройки, используемой в качестве гаража или машино-места в пределах городского округа, может быть осуществлен только в целях дальнейшего строительства н а участке самовольной постройки объектов социальной инфраструктуры и объектов благоустройства территорий.

В Пояснительной записке указывается, что органы исполнительной и муниципальной власти лишают права собственности граждан на гаражи и машино-мест в целях декларируемого строительства на этих площадях новых полезных объектов. Однако зачастую вместо полезных для граждан объектов появляются торговые центры или новые жилые 2 комплексы. Так, например, в Москве вместо конструктивистских гаражей на Рогожском валу планируется построить элитное жилье.

Запрет электросамокатов и ограничение их скорости — Законопроект № 430352-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому муниципальные образования смогут принимать решение об ограничении скорости использования прокатных средств индивидуальной мобильности или установление запрета на использование прокатных средств индивидуальной мобильности при одобрении такого решения на местном референдуме.

В Пояснительной записке указывается, что в последнее время наблюдается увеличение числа случаев агрессивного вождения с использованием прокатных средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) на пешеходных зонах, парках, скверах. В соответствии с социологическими опросами, по мнению 81% граждан России, популярность электросамокатов влияет на рост числа аварий. Запрет водителям электросамокатов разгоняться быстрее 25 км/ч поддержали 82% граждан, запрет езды на тротуарах и пешеходных зонах поддержали 33%. При этом в текущем законодательстве не предусмотрена возможность региональных или муниципальных органов власти ограничивать использование прокатных электросамокатов.

Обзор налоговых событий за август 2023

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  • Обзор Писем Минфина по налогам за май 2023 - ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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