Особенности наследования жилья, приобретенного в собственность военнослужащим — участником СВО

Предлагается установить особенности наследования жилья, приобретенного в рамках накопительно-ипотечной системы (Законопроект № 436400-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовила Тамбовская областная Дума.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в случае гибели военнослужащего — участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения к наследованию по закону жилого помещения предлагается призывать следующих наследников первой очереди:

супруга (супруг);

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

В случае отсутствия перечисленных членов семьи у военнослужащего — его родителей (усыновителей) и детей, не отнесенных к членам семьи.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что одним из наиболее важных критериев социальной защищенности членов семей военнослужащих является сохранение в случае гибели или смерти военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, за указанными членами его семьи права на жилищное обеспечение.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.