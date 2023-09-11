Особенности наследования жилья, приобретенного в собственность военнослужащим — участником СВО

Предлагается установить особенности наследования жилья, приобретенного в рамках накопительно-ипотечной системы (Законопроект № 436400-8).
Инициатор предложения
Законопроект подготовила Тамбовская областная Дума.
Содержание предложения
Согласно законопроекту в случае гибели военнослужащего — участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения к наследованию по закону жилого помещения предлагается призывать следующих наследников первой очереди:
супруга (супруг);
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;
лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
В случае отсутствия перечисленных членов семьи у военнослужащего — его родителей (усыновителей) и детей, не отнесенных к членам семьи.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что одним из наиболее важных критериев социальной защищенности членов семей военнослужащих является сохранение в случае гибели или смерти военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, за указанными членами его семьи права на жилищное обеспечение.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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