В Госдуму внесли проект об установлении предельных розничных цен на бензин

Предлагается устанавливать максимальные цены на топливо (Законопроект № 438075-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, К.М.Панеш, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту в целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо Правительство Российской Федерации устанавливает на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены. Предельно допустимые розничные цены представляют собой цены, выше которых данные виды товаров не могут быть реализованы потребителям. Срок действия предельно допустимых розничных цен не может составлять менее чем три года и более чем пять лет, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принимая во внимание недружественные действия ряда государств в отношении российской экономики и негативные последствия их санкционной политики для российских граждан, вопрос ценообразования топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного, должен носить ответственный характер с учетом высокой социальной значимости данного фактора в жизни регионов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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