В Госдуме предложили ужесточить правила выплат маткапитала мигрантам

Предлагается установить дополнительные требования для новых граждан при получении выплат в связи с рождением ребенка

Предлагается установить дополнительные требования для новых граждан при получении выплат в связи с рождением ребенка (Законопроект № 437932-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, А.С.Аксененко, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков, А.В.Терентьев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка (детей) у лиц, которые приобрели гражданство Российской Федерации в результате приема в гражданство Российской Федерации, возникает по истечении пяти лет с даты приобретения гражданства Российской Федерации в связи с рождением или усыновлением ребенка (детей) после указанного периода.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что приобретая гражданство Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства должны доказать устойчивую с этим государством правовую связь.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.