В Думу внесли законопроект о полномочиях родительских собраний в школах

Предлагается установить перечень вопросов, решаемых родительским собранием (Законопроект № 437840-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен от партии Новые люди.
Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, А.В.Скрозникова.
Содержание предложения
Согласно законопроекту родительские собрания наделяются следующими полномочиями по принятию решений:
о примерном меню завтраков и обедов для обучающихся на следующий календарный год;
о расторжении договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) услуги по организации питания и (или) поставки пищевых продуктов;
по организации внеурочной деятельности на следующий календарный год;
о запрете на прекращение действия трудового договора педагогического работника, основанием которого являлось решение руководителя образовательной организации;
об отмене введения требований к одежде обучающихся в образовательной организации.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена возросшим запросом родителей влиять на принимаемые руководством школы решения в части организации образовательного процесса для школьников. В настоящее время в законодательстве не закреплено понятие «родительского собрания». Родители фактически никак не могут влиять на принимаемые руководством школы решения.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии1
Максим, вы плодовиты на раскопки шедевров.
особенно понравилось вот это
по сути дела попытка открыть доступ разношерстной, разномастной толпе с абсолютно разным наполнением черепной коробки к управлению образовательным учреждением, расширением возможности роста манипулятивной составляющей отдельных педагогов внутри своего коллектива?
многие педагогические коллективы, птм что женские, и так напоминают большие гадюшники ....