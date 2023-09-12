В Думу внесли законопроект о полномочиях родительских собраний в школах

Предлагается установить перечень вопросов, решаемых родительским собранием. Родительское собрание получит возможность сменить поставщика питания, выбрать примерное меню завтраков и обедов, защитить учителя от увольнения и решить вопрос с введением школьной формы.

Предлагается установить перечень вопросов, решаемых родительским собранием (Законопроект № 437840-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, А.В.Скрозникова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту родительские собрания наделяются следующими полномочиями по принятию решений:

о примерном меню завтраков и обедов для обучающихся на следующий календарный год;

о расторжении договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) услуги по организации питания и (или) поставки пищевых продуктов;

по организации внеурочной деятельности на следующий календарный год;

о запрете на прекращение действия трудового договора педагогического работника, основанием которого являлось решение руководителя образовательной организации;

об отмене введения требований к одежде обучающихся в образовательной организации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена возросшим запросом родителей влиять на принимаемые руководством школы решения в части организации образовательного процесса для школьников. В настоящее время в законодательстве не закреплено понятие «родительского собрания». Родители фактически никак не могут влиять на принимаемые руководством школы решения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.