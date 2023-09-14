Индексация и досрочная пенсия для врачей и учителей. Обзор пенсионного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров.

Пенсионное право за август 2023

Упрощение выхода на досрочную пенсию педагогов — Законопроект № 413905-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право досрочного выхода на пенсию предоставляется лицам, не менее 25 лет осуществляющим педагогическую деятельность в общеобразовательных школах всех наименований, гимназиях, межшкольных учебно-производственных комбинатах трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся (межшкольных учебных комбинатах), школах-интернатах, детских садах, яслях-садах, садах-яслях, детских яслях, техникумах, колледжах, училищах и лицеях.

В Пояснительной записке указывается, что не только выработанный стаж педагога дает основания для назначения пенсии педагогическому работнику. Стаж работы педагога в образовательных учреждениях среднего профессионального образования может быть учтен только при условии обучения в указанных учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет. На практике получить статус среднего образовательного учреждения, в котором обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет, невозможно.

Возврат индексации пенсий для врачей и учителей — Законопроект № 417727-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, осуществляется в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций.

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники).

Обзор налоговых событий за август 2023