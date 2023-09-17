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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор налоговых событий за август 2023. Все интересные моменты в одном месте

Рассматриваются события в налоговой сфере. Составил для вас полный обзор налоговых событий за август.
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1. Налоговые законопроекты

В связи с каникулами в Госдуме каких-либо значимых предложений подготовлено не было. Среди поступивших законопроектов внимание следует обратить на предложение по освобождению от госпошлины детских региональных омбудсменов при их обращении в суды общей юрисдикции (Законопроект № 430191-8). Правительство положительно оценило эту поправка, что дает ей хорошие шансы на одобрение.

Что касается иных законодательных инициатив, то они заведомо были бесперспективными.

Так, было предложено в 4 раза повысить стоимость (фиксированный аванс по НДФЛ) патента для трудовых мигрантов (Законопроект № 415661-8). Очевидно, что с учетом хронической нехватки трудовых ресурсов такое предложение не будет поддержано.

Аналогичным образом не имеет шансов на одобрение инициатива по повышению штрафов за умышленную неуплату налогов и сборов (Законопроекты № 416287-8, 416298-8).

2. Приостановление налоговых соглашений

Пожалуй, центральным событием августа стал Указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585 «О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения». В соответствии с документом отдельные положения 38 соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами прекращают применяться.

Спорным стал вопрос о начальной дате приостановления норм соглашений. В этой связи ФНС России на своем сайте разъяснила, что они приостанавливают свое действие с 8 августа 2023 года.

Комментарий к налоговым событиям за август 2023

3. События ФНС России

Налоговая служба в развитие Манифеста «Разумное истребование», опубликованного в феврале 2023, обнародовала подробные разъяснения по различным аспектам истребования документов у участников налоговых отношений (Письмо от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@).

Также был подготовлен традиционный обзор по налоговым спорам на основании практики Верховного и Конституционных судов за 2 квартал 2023 (Письмо от 11.08.2023 № БВ-4-7/10353@).

4. Учет доходов по УСН при преобразовании

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Раздолинский строительный участок (Определение от 22.08.2023 № 302-ЭС23-2531), в котором Верховный Суд пришел к выводу, что сам факт реорганизации налогоплательщика в форме преобразования в середине года не изменяет порядок определения предельного размера доходов по упрощенной системе налогообложения. Исходя из того, должны учитываться доходы, полученные с начала налогового периода, включая доход до преобразования налогоплательщика.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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