В Думу внесли проект поднять возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет

Предлагается расширить возможности выплаты пособий на детей (Законопроект № 440856-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Н.А.Останина (КПРФ).

Содержание предложения

В Государственной Думе предлагается поднять возраст детей до 18 лет (сейчас до 17 лет), на которых выплачивается пособие в соответствии с Законом о государственных пособиях гражданам, имеющим детей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что действующая редакция вступает в противоречие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с которым ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Аналогичная норма содержится в Семейном кодексе Российской Федерации, статьей 54 которого установлено, что ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

В результате несовершеннолетние, проживающие в семье, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, фактически досрочно лишаются ранее установленного для них уровня социальной поддержки.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.