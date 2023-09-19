Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом. Новый законопроект

Рассматривается предложение по изменению условий для предоставления родителям оплачиваемых дополнительных выходных (Законопроект № 440618-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, М.Г.Делягин, А.А.Кузнецов, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков.

Содержание предложения

Согласно законопроекту родители смогут получать дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за ребенком-инвалидов независимо от его возраста (сейчас такое право действует до достижения ребенком 18 лет).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что поступающие в адрес депутатов Государственной Думы обращения родителей детей-инвалидов, свидетельствуют о необходимости предоставления таким родителям четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц независимо от возраста ребенка-инвалида. Связаны такие просьбы родителей исключительно с необходимостью постоянного ухода за детьми-инвалидами.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.