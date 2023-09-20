В Госдуме предложили установить 27 июля днем памяти детей, погибших в новых регионах

Предлагается установить новую памятную дату (Законопроект № 442058-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями КПРФ.

Депутаты Государственной Думы Н.А.Останина, Н.В.Коломейцев, А.В.Корниенко, А.В.Куринный, О.Н.Алимова, С.П.Обухов.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому признается памятной датой 27 июля — День памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в период военной агрессии, осуществляемой киевским режимом при поддержке западных покровителей в отношении Донбасса и других территорий, гибнут и страдают мирные жители, в том числе - ни в чем не повинные дети, являющиеся, согласно Конституции Российской Федерации, приоритетом государственной политики.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.