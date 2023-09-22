Материальная ответственность добровольцев за утрату оружия

Представители Единой России внесли законопроект, в соответствие с которым, за утрату оружия участником добровольческих формирований, предлагается установить материальную ответственность (законопроект № 440006-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовили представители Единой России: депутаты А.В.Картаполов, А.Л.Красов, В.И.Пискарев.

Содержание поправок

В Госдуме рассматривается законопроект, в соответствии с которым для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, устанавливается материальная ответственность за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств и имущества.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что какая-либо материальная ответственность за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, у граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, отсутствует.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.