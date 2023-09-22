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Законопроекты

В Госдуме вновь потребовали ограничить в праве на оружие мигрантов, получивших гражданство РФ

Предлагается ограничить получение новыми гражданами оружия
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Предлагается ограничить получение новыми гражданами оружия (Законопроект № 441239-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, М.Г.Делягин, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков.

Содержание поправок

Согласно законопроекту лица, имеющие гражданство Российской Федерации менее 5 лет, право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны не имеют.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что учитывая проводимую в настоящее время специальную военную операцию, и возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан Российской Федерации, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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