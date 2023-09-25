Индексация пенсий работающим инвалидам

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями КПРФ: депутаты Госдумы Г.А.Зюганов, О.Н.Смолин, И.И.Мельников, Н.В.Коломейцев, Н.А.Останина, А.А.Алехин, Я.Е.Нилов, В.И.Кашин.

Содержание поправок

Согласно законопроекту, индексация (увеличение) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента работающим пенсионерам, являющимся инвалидами, осуществляется с 1 января 2024 года с учетом их индексации, изменения стоимости в 2016—2023 годах.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта существенно усилит мотивацию инвалидов к занятию трудовой деятельностью, значительно повысит занятость инвалидов, а также поступление в региональные бюджеты налога на доходы физических лиц и взносов в государственные внебюджетные фонды.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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