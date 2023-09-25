Незаконных трудовых мигрантов предлагают подвергать обязательному выдворению

Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты Госдумы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, сенатор Е.В.Афанасьева
Содержание предложения
Согласно законопроекту, при совершении определенных административных правонарушениях мигранты подлежат обязательному выдворению. Речь идет о следующих нарушениях:
Нарушение режима государственной границы;
Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу;
Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности;
Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента;
Несоблюдение установленных в соответствии с законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности;
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что несмотря на важнейшее позитивное значение миграции для экономического развития, нелегальная ее часть существенно нивелирует это, ухудшая экономическую безопасность региона, усиливая нелегальный оборот капитала и увеличивая тем самым обеспеченность ресурсами нелегальных экономических субъектов и обедняя бюджет региона или страны в целом
Материалы к законопроекту
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