Налоговое стимулирование оказания помощи армии. Новый законопроект

Предлагается установить новый инвествычет по налогу на прибыль (Законопроект № 444833-8).

Авторы поправки

Законопроект подготовлен представителями Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков.

Содержание поправки

Согласно законопроекту устанавливается новый инвествычет по налогу на прибыль в размере не более 100 процентов суммы расходов, перечисленных на оказание поддержки Вооруженных Сил Российской Федерации, финансирования материально-технического обеспечения военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, а также перечисленных некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала, направляемого в указанных целях.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что реализация положений настоящего законопроекта будет способствовать осуществлению инвестиций на территории субъектов РФ, направленных на поддержку Вооружённых Сил Российской Федерации и военнослужащих, а также формированию целевого капитала, направляемого на указанные цели.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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