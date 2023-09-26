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Законопроекты

Росгвардии предложили разрешить брать добровольцев на службу

Рассматривается вопрос о привлечении Росгвардией добровольцев.
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Рассматривается вопрос о привлечении Росгвардией добровольцев (Законопроект № 445401-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России.

Депутаты Государственной Думы А.Е.Хинштейн, Д.Ф.Вяткин, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, И.А.Панькина, А.Б.Выборный; Сенаторы Российской Федерации А.А.Клишас, С.Н.Перминов, И.В.Рукавишникова.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается наделить Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации аналогичными полномочиями по созданию и применению добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в отличие от Министерства обороны Российской Федерации Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации полномочиями по созданию добровольческих формирований не обладает.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

501 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 2 часа назад

    и ДНД еще можно реставрировать..... 🤔

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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