Росгвардии предложили разрешить брать добровольцев на службу

Рассматривается вопрос о привлечении Росгвардией добровольцев (Законопроект № 445401-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Единой России.
Депутаты Государственной Думы А.Е.Хинштейн, Д.Ф.Вяткин, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, И.А.Панькина, А.Б.Выборный; Сенаторы Российской Федерации А.А.Клишас, С.Н.Перминов, И.В.Рукавишникова.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается наделить Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации аналогичными полномочиями по созданию и применению добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что в отличие от Министерства обороны Российской Федерации Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации полномочиями по созданию добровольческих формирований не обладает.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии1
и ДНД еще можно реставрировать..... 🤔