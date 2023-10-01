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Налог на сверхприбыль

В Госдуме предложили распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовый сектор

Рассматривается предложение по расширению перечня организаций, уплачивающих налог на сверхприбыль.
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Рассматривается предложение по расширению перечня организаций, уплачивающих налог на сверхприбыль (Законопроект № 446683-8)

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Юзвак Максим

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Комментарии

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