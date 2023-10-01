В Госдуме предложили распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовый сектор

Административную ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг – штраф до 40 тыс. руб.

Навязывание потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) дополнительных товаров за отдельную плату, повлечет наложение административного штрафа в размере: для должностных лиц - от 2 до 4 тыс. руб.; для юридических лиц - от 20 до 40 тыс. руб.