В Госдуме предложили распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовый сектор

Рассматривается предложение по расширению перечня организаций, уплачивающих налог на сверхприбыль (Законопроект № 446683-8)
Материалы по теме
Уплачивают ли резиденты ОЭЗ налог на сверхприбыль - ссылка.
Юзвак Максим
Что осенью согреет душу бухгалтера больше, чем сочетание самой полезной бухгалтерской подписки Клерк.Премиум вкупе с крутым призом? Скорее участвуйте в нашем розыгрыше.
Перечень и сроки отчетности для ИП, работающих на всех системах налогообложения за 2 квартал 2023 год.
Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за второй квартал 2023 года.
Сроки и особенности отчетности организаций, использующих системы налогообложения УСН (упрощенную систему налогообложения) и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) за второй квартал 2023 года.
Навязывание потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) дополнительных товаров за отдельную плату, повлечет наложение административного штрафа в размере: для должностных лиц - от 2 до 4 тыс. руб.; для юридических лиц - от 20 до 40 тыс. руб.
Речь идет о лицензиях на деятельность в области оказания услуг связи, при осуществлении которой установлено обязательное лицензионное требование об обеспечении соблюдения требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ)
Принят закон о запрете наличных расчётов при покупке лома у физических лиц. Закон вступает в силу с 1 октября 2023.
Какие важные события в налоговой и экономической сфере произошли на неделе, не пропустите!
Прогнозирование конкретных компаний для инвестирования в 2024 году является сложной задачей, так как рынок акций подвержен изменениям под влиянием множества факторов.
Предлагается установить трудовые гарантии для участников добровольческих формирований Росгвардии.
Комментарии