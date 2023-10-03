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Юзвак Максим
Законопроекты

Депутаты предложили ввести наказание за дискредитацию росгвардейцев

Предлагается распространить на добровольческие формирования Росгвардии защиту от дискредитацию.
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Предлагается распространить на добровольческие формирования Росгвардии защиту от дискредитацию (Законопроект № 445350-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями Единой России.

Депутаты Государственной Думы А.Е.Хинштейн, Д.Ф.Вяткин, В.И.Пискарев, А.В.Картаполов, И.А.Панькина, А.Б.Выборный; Сенаторы Российской Федерации А.А.Клишас, С.Н.Перминов, И.В.Рукавишникова.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за совершение гражданами, должностными или юридическими лицами публичных действий, направленных на дискредитацию оказания добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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