Установление перечня услуг по погребению ветеранов, осуществляемых за счет государства

Предлагается конкретизировать перечень бесплатных услуг по погребению ветеранов (Законопроект № 447729-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России.

Депутаты Государственной Думы Е.М.Цунаева, С.В.Бурлаков, М.В.Бутина, М.Э.Оргеева, В.С.Родина.

Содержание предложения

Согласно законопроекту расходы, связанные с оформлением документов, необходимых для погребения умершего, перевозкой умершего в морг, услугами морга, предоставлением и доставкой гроба, урны, венка, перевозкой тела (останков) к месту погребения (кремации), погребением (кремацией), изготовлением и установкой намогильного сооружения (надгробия) возмещаются за счет средств Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба (служба).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что анализ правовых норм, регулирующих вопросы погребения погибших (умерших) ветеранов, показал, что установленный в них объем оплачиваемых услуг по погребению различен, как и наименование отдельных видов услуг.

Материалы к законопроекту

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