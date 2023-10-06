Ограничение стоимости социальных услуг с стационарной форме

Предлагается установить новые правила определения стоимости социальных услуг (Законопроект № 447783-8).
Инициаторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.
Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов.
Содержание предложения
Согласно законопроекту размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме не может превышать 75 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации, в котором проживает получатель социальных услуг.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что граждане, получая на равных условиях социальные услуги, платят за них совершенно разные деньги, зависящие от их среднедушевого дохода.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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