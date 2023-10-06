Как определить предмет налогового права. Фрагмент лекции

Дается определение предмета налогового права.
А вы хорошо разбираетесь в налоговом законодательстве? Все сложные моменты обсудим 5 декабря на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве.
Какие темы разберем:
Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.
Изменения законодательства 2024
Учетная политика в 2024 году
Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.
И еще много всего полезного!
Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будут подарки от партнеров и розыгрыш легендарных подписок Клерк.Премиум.
23 октября цены вырастут. Успейте купить билет выгодно!
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