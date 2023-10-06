Как определить предмет налогового права. Фрагмент лекции

Дается определение предмета налогового права.

А вы хорошо разбираетесь в налоговом законодательстве? Все сложные моменты обсудим 5 декабря на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве.

Какие темы разберем:

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.

Изменения законодательства 2024

Учетная политика в 2024 году

Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.

И еще много всего полезного!

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