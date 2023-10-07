В Госдуму внесен законопроект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

Предлагается установить право на возврат денег за некачественное онлайн обучение (Законопроект № 447789-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, Г.К.Арапов, К.А.Горячева, В.В.Плякин, А.В.Скрозникова, А.Н.Ткачев, А.М.Хамитов.

Содержание предложения

Согласно законопроекту потребитель вправе потребовать возврат денежных средств по договору образовательных услуг в полном объеме в случае оказания образовательных услуг, информационно-консультационных услуг, направленных на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, ненадлежащего качества.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена возросшим количеством онлайн курсов ненадлежащего качества, после прохождения которых большинство потребителей этих курсов чувствуют себя обманутыми. Большое распространение и популярность в интернете получили так называемые «бизнес тренинги», «мотивационные курсы», «массовые тренинги личностного развития» и т.д. Более того, широко распространены так называемые марафоны желаний, и «дарящие осознанность» курсы, которые зачастую даже не оформляются какими-либо договорами об оказании услуг.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

А вы хорошо разбираетесь в налоговом законодательстве? Все сложные моменты обсудим 5 декабря на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве.

Какие темы разберем:

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.

Изменения законодательства 2024

Учетная политика в 2024 году

Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.

И еще много всего полезного!

Купить офлайн-билет по акции

Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будут подарки от партнеров и розыгрыш легендарных подписок Клерк.Премиум.

Купить онлайн-билет по акции

23 октября цены вырастут. Успейте купить билет выгодно!