Счастливы вместе. В Госдуму внесли законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака

Предлагается установить право на бесплатное получение земельного участка семьям с детьми (Законопроект № 448099-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предоставляется право на бесплатное получение земельного участка гражданам, состоящим не менее десяти лет в браке и имеющим одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Такой земельный участок предоставляется в общую долевую собственность всех членов семьи (родителей и детей).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Отмена транспортного налога, скидки по ЖКХ, бесплатные лекарства и другие меры поддержки многодетных семей — ссылка.

🧨 А у нас отличные новости! 14 декабря в Краснодаре пройдет «Клерк.Конференция 2.0»! На которой вы за один день узнаете обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии 2023-2024. А также обсудим новые интересные законопроекты.

Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

Купить офлайн-билет по акции

«Клерк.Конференция 2.0» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Нет возможности приехать? Вам доступно онлайн-участие из любой точки мира!

Купить онлайн-билеты по акции

Продаем онлайн-билеты сразу на две конференции: в Москве и в Краснодаре. Ловите скидку на комбо.