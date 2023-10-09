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Юзвак Максим
Законопроекты

Счастливы вместе. В Госдуму внесли законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака

Предлагается установить право на бесплатное получение земельного участка семьям с детьми.
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Счастливы вместе. В Госдуму внесли законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака
Любовь и голуби

Предлагается установить право на бесплатное получение земельного участка семьям с детьми (Законопроект № 448099-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предоставляется право на бесплатное получение земельного участка гражданам, состоящим не менее десяти лет в браке и имеющим одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Такой земельный участок предоставляется в общую долевую собственность всех членов семьи (родителей и детей).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Комментарии

2
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Клерк в ЛДПР случайно не вступил? Все время "рекламирует" их популистские "инициативы", которые все равно приняты не будут , а только создают информационный шум 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      при чем здесь Клерк? Это блог автора-эксперта 

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