Госдума рассмотрит проект по ужесточению наказания за диверсии по заданию иностранных государств

Предлагается усилить ответственность за диверсии (Законопроект № 447902-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, А.А.Кузнецов, Н.В.Новичков, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова.

Содержание предложения

Согласно законопроекту деяния по приведению в негодность транспортных средств или путей сообщения, совершенные по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или в период ведения боевых действий наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в 2023 году участились случаи повреждения или приведения в негодное для эксплуатации состояние железнодорожных путей сообщения либо другого транспортного оборудования (например, релейных шкафов) путём совершения поджогов, подрывов, которые создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества или которые были совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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