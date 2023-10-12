В Госдуму внесен законопроект о денежной выплате гражданам в честь бракосочетания

Предлагается установить выплату новобрачным (Законопроект № 451867-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно Законопроекту право на получение единовременной денежной выплаты предоставляется супругам - гражданам Российской Федерации, впервые зарегистрированным в браке в возрасте исключительно до 35 лет, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Размер единовременной денежной выплаты составляет 10 000 тысяч рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в категории семей, нуждающихся в особой помощи, первое место занимает молодая семья. В настоящее время одним из значимых объектов реализации направлений социальной политики является молодая семья. Молодая семья определяет будущее общества, демографическую перспективу страны, которая напрямую связана с разрешением проблем социальной сферы и экономической. Сложность развития и закрепления молодой семьи на устойчивой позиции в настоящее время усугубляется финансовой нестабильностью, снижением брачной активности за счет увеличения возраста при заключении брака, а также нерегистрируемых брачных союзов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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