Запрет мигрантам работать в отдельных отраслях экономики. Новый законопроект

Рассматривается предложение по ограничению притока трудовых мигрантов (Законопроект № 453077-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко.
Содержание предложения
Согласно законопроекту устанавливаемая Правительством Российской Федерации доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, не может превышать 5 процентов общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.
Кроме того, устанавливается запрет на привлечение трудовых мигрантов в следующих отраслях:
торговля розничная лекарственными средствами;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;
торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;
деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
деятельность автомобильного грузового транспорта;
строительство;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения;
образование начальное общее, основное общее, среднее общее
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что данные позволяют сделать вывод о том, что во многих сегментах российской экономики гастарбайтеры стали зарабатывать не меньше граждан России. Тем самым, опровергается утверждение о том, что труд мигрантов якобы является более дешевым и выгодным для российской экономики.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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