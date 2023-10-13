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Законопроекты

Запрет мигрантам работать в отдельных отраслях экономики. Новый законопроект

Рассматривается предложение по ограничению притока трудовых мигрантов.
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Рассматривается предложение по ограничению притока трудовых мигрантов (Законопроект № 453077-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко.

Содержание предложения

Согласно законопроекту устанавливаемая Правительством Российской Федерации доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, не может превышать 5 процентов общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности.

Кроме того, устанавливается запрет на привлечение трудовых мигрантов в следующих отраслях:

  • торговля розничная лекарственными средствами;

  • торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;

  • торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;

  • деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;

  • деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;

  • деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

  • деятельность автомобильного грузового транспорта;

  • строительство;

  • деятельность в области здравоохранения и социальных услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения;

  • образование начальное общее, основное общее, среднее общее

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что данные позволяют сделать вывод о том, что во многих сегментах российской экономики гастарбайтеры стали зарабатывать не меньше граждан России. Тем самым, опровергается утверждение о том, что труд мигрантов якобы является более дешевым и выгодным для российской экономики.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Запрет водителям-мигрантам работать без российских прав — ссылка.

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