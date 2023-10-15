УСН при использовании в производстве драгоценных металлов. Разъяснения Минфина

Свежие облигации: Аренза на размещении

Умение появиться в нужное время и в нужном месте — это 80% успеха, и Аренза появилась с новым выпуском облигаций как раз вовремя, чтобы напомнить о себе. Также, как сейчас это можно, Аренза готовится выйти на IPO в течение ближайших двух лет, а для этого нужно как минимум себя хорошо зарекомендовать и поднять рейтинг.