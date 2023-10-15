УСН при использовании в производстве драгоценных металлов. Разъяснения Минфина

Рассматривается возможность применения упрощенной системы обложения при производстве приборов с использованием драгоценных металлов (Письмо Минфина от 18 сентября 2023 г. № 03-11-11/88844).
Материалы по УСН
ТОП-10 разъяснений Минфина по УСН за 2022 — ссылка.
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В 2023 году УСН пользуются много организаций. Это выгодный, удобный спецрежим, но и трудный, с постоянными изменениями законодательства. Бухгалтеры путаются в упрощенке, поэтому мы создали программу профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».
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