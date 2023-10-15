Индексация пенсий инвалидам, период дожития, пенсия на день рождения. Обзор пенсионного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров.
Пенсионное право за сентябрь 2023
Выплата 13-й пенсии — Законопроект № 437644-8.
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, получающим пенсии ежегодно предоставляется пенсионная выплата перед днём рождения получателя пенсии.
В Пояснительной записке указывается, что один из главных праздников в жизни каждого человека — его День рождения — для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан. Законопроект предлагает дополнительную поддержку со стороны государства для пенсионеров в виде ежегодной пенсионной выплаты ко Дню рождения получателя пенсии. Она позволит пенсионерам достойно отметить праздник, приобрести себе подарок или отдохнуть за городом.
Индексация пенсий работающим инвалидам — Законопроект № 443486-8.
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому индексация (увеличение) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента работающим пенсионерам, являющимся инвалидами, осуществляется с 1 января 2024 года с учетом их индексации, изменения стоимости в 2016 - 2023 годах.
В Пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта существенно усилит мотивацию инвалидов к занятию трудовой деятельностью, значительно повысит занятость инвалидов, а также поступление в региональные бюджеты налога на доходы физических лиц и взносов в государственные внебюджетные фонды.
Заключение договора на отчуждение жилья пожилым лицом будет записываться на видео — Законопроект № 444859-8.
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при удостоверении сделок по отчуждению или обременению недвижимого имущества, одной из сторон которых является лицо, достигшее возраста 60 лет, нотариус совершает действия с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. Материалы видеофиксации подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой.
В Пояснительной записке указывается, что граждане пенсионного и предпенсионного возраста являются зачастую целевой аудиторией мошенников. Однако, в отличие от телефонного мошенничества, где человек рискует в основном лишь наличными денежными средствами, в отношении недвижимости риски пожилых людей намного существеннее - остаться без своего основного и порой единственного актива, а, значит, и без права на обеспеченную и достойную старость.
Установлен период дожития на 2024 год — Законопроект № 445632-8.
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2024 год устанавливается продолжительностью 264 месяца (или 22 года с момента выхода на пенсию). В 2023 был установлен аналогичный период.
Комментарий к налоговым событиям за сентябрь 2023
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