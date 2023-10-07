Студентки, родившие в период обучения, могут перевестись на бюджет

Рассматривается предложение по законодательному закреплению права на перевод родивших студенток на бесплатное обучение (Законопроект № 458726-8).
Инициаторы поправок
Законопроект подготовлен представителями партии «Новые люди»
Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, С.А.Тарбаев, А.О.Ткачев/
Содержание поправок
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется право женщинам, родивших ребенка в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, перехода с платного обучения на бесплатное обучение при отсутствии вакантных бюджетных мест.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит закрепить обязательство создавать дополнительные бюджетные места для женщин, родивших ребенка в период обучения, и создаст правовые основы для выделения из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации необходимых финансовых средств для создания дополнительного бюджетного места.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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