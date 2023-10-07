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Законопроекты

Студентки, родившие в период обучения, могут перевестись на бюджет

Если студентка училась платно и стала мамой во время обучения, то она имеет право доучиться бесплатно. Рассматривается предложение по законодательному закреплению права на перевод родивших студенток на бесплатное обучение.
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Студентки, родившие в период обучения, могут перевестись на бюджет
Изображение от freepik.com

Рассматривается предложение по законодательному закреплению права на перевод родивших студенток на бесплатное обучение (Законопроект № 458726-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями партии «Новые люди»

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, С.А.Тарбаев, А.О.Ткачев/

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется право женщинам, родивших ребенка в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, перехода с платного обучения на бесплатное обучение при отсутствии вакантных бюджетных мест.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит закрепить обязательство создавать дополнительные бюджетные места для женщин, родивших ребенка в период обучения, и создаст правовые основы для выделения из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации необходимых финансовых средств для создания дополнительного бюджетного места.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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Комментарии

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