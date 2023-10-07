Студентки, родившие в период обучения, могут перевестись на бюджет

Если студентка училась платно и стала мамой во время обучения, то она имеет право доучиться бесплатно. Рассматривается предложение по законодательному закреплению права на перевод родивших студенток на бесплатное обучение.

Рассматривается предложение по законодательному закреплению права на перевод родивших студенток на бесплатное обучение (Законопроект № 458726-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями партии «Новые люди»

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, С.А.Тарбаев, А.О.Ткачев/

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется право женщинам, родивших ребенка в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, перехода с платного обучения на бесплатное обучение при отсутствии вакантных бюджетных мест.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит закрепить обязательство создавать дополнительные бюджетные места для женщин, родивших ребенка в период обучения, и создаст правовые основы для выделения из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации необходимых финансовых средств для создания дополнительного бюджетного места.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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