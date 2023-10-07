В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим врачам и учителям

В Госдуме повторно предложили индексировать пенсию отдельным категориям (Законопроект № 458367-8).

Авторы предложения

Законопроект исходит от представителей ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.А.Наумов, В.В.Сипягин, А.Н.Свистунов, К.М.Панеш; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту восстанавливаются с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в здравоохранении, образовании, сфере социального обслуживания в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе, особенно низкооплачиваемых специалистов низового звена бюджетных организаций (нянечки в детских садах, санитарки в больницах, социальные работники).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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